VENDEVA DROGA AI MINORENNI E LI RICATTAVA, IN MANETTE 22 ENNE TERAMANO

Vendeva droga a ragazzi, alcuni

anche minorenni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne che hanno

eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli

arresti domiciliari con attivazione di dispositivo di controllo

a distanza, il braccialetto elettronico. Nella rete dei militari

coordinati dal tenente Alfio Rapisarda è finito un giovane di 22

anni, residente in provincia di Teramo, raggiunto da gravi

indizi di colpevolezza in ordine a plurime cessioni di sostanze

stupefacenti e tentata estorsione. Il provvedimento restrittivo

è stato emesso dal Gip del Tribunale di Teramo, al termine di

un'articolata attività d'indagine condotta dai militari

dell'Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di

Teramo.

Gli episodi contestati, accaduti tra il 2018 e il 2021, e

hanno avuto luogo in vari comuni della provincia teramana e

hanno visto destinatari delle cessioni anche studenti minorenni.

L'indagine ha tratto spunto dal sequestro di una modica quantità

di marijuana che ha consentito l'individuazione di un vasto

spaccio radicatosi in un'estesa area a nord della provincia di

Pescara. Le cessioni di droga venivano di volta in volta

programmate telefonicamente, diversificando luoghi e orari delle

consegne per eludere i controlli delle forze dell'ordine. In

un'occasione uno degli assuntori, tardando a saldare il debito

contratto a seguito dell'acquisto di droga, è stato minacciato

qualora non avesse immediatamente pagato il dovuto, minaccia

estesa anche alla madre del giovane. Al termine delle indagini i

carabinieri hanno rimesso un corposo fascicolo al Pm che, sulla

scorta delle risultanze emerse, ha formulato a carico

dell'indagato un articolato capo d'imputazione avanzando la

richiesta di emissione di un provvedimento cautelare volto a

scongiurare il pericolo di reiterazione delle condotte illecite,

richiesta pienamente condivisa dal Gip. L'arrestato è ora ai

domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.