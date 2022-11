VIDEO / LA UIL RICORRE AL TAR CONTRO IL NUOVO OSPEDALE A PIANO D'ACCIO E CHIEDE LA REVOCA DELLA DELIBERA "PARCHEGGIATA" IN REGIONE

La Uil ricorre al Tar sul nuovo ospedale di Teramo. Per i prossimi anni si rischia di non curare più i cittadini e le fasce più deboli per fare un ospedale nuovo che non ha senso. La Uil chiede al Tar la revoca della delibera della Regione Abruzzo. A spiegarne i motivi i legali del sindacato guidato da Afiero Antonio Di Giammartino.

