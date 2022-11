SABATO A TERAMO IL CONVEGNO DI MILITIA CHRISTI



Convegno a Teramo del movimento politico cattolico Militia Christi sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Sabato 5 novembre 2022 alle h 17.00 presso l'Agriturismo Panorama in Via Luciano Bucalossi si terrà il convegno Libertà nella Verità: la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

Interverranno: Fabrizio Lastei e Lorenzo Roselli di Militia Christi e Padre Rosario Sammarco F.I. dei Frati Francescani dell' Immacolata. Modera il giornalista Cristiano Vignali.

Il Movimento Politico di "Militia Christi" si ispira alla Tradizione e ai valori propri della cavalleria cristiana.

A tal proposito, ha spiegato Fabrizio Lastei sul movimento Militia Christi:

"Un movimento politico cattolico nato per rispondere al dovere dei fedeli laici di contribuire in modo specifico, come insegna il Magistero della Chiesa - ribadito anche dal Concilio Vaticano II alla luce della Tradizione - alla difesa e promozione del Bene Comune, secondo la Legge Naturale interpretata infallibilmente dal Magistero della Chiesa, in modo da assicurare che i comandamenti divini, già iscritti nel cuore dell'uomo, trovino un'applicazione fedele anche nel campo politico - sociale, secondo il disegno divino.

Tutto ciò rientra pienamente nei compiti specifici dei laici, che avendo come tutti gli uomini una natura intrinsecamente sociale ed al contempo essendo membri della Chiesa, sono così chiamati a dare una piena testimonianza non solo efficace e veritiera, ma anche concretamente costruttiva, a quello che è il progetto divino nell'ordine temporale, chiaramente nella prospettiva ed apertura a quello sovrannaturale. Questa - ha concluso Fabrizio Lastei di Militia Christi - è un po' la sintesi della nostra vocazione che si è concretizzata il 23 aprile del 1992, giorno di San Giorgio patrono della cavalleria cristiana, e vuole sempre collocarsi in totale conformità al Magistero ed alla Disciplina della Chiesa Cattolica".