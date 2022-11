CHE TEMPO FA?/ CAMBIA IL TEMPO, TRA DOMANI POMERIGGIO E SABATO

Ben ritrovati cari amici, finalmente un sistema depressionario Nord Atlantico investe la nostra penisola dopo quasi un mese di dominio indiscusso ad opera dell'alta pressione subtropicale.

La giornata di venerdì quindi, vedrà l'ingresso del sistema perturbato sul nostro paese con i fenomeni più intensi che si manifesteranno in mattinata sul Piemonte, Lombardia e sul triveneto, nevicate sulle Alpi centro/orientali a quote oltre i 1500mt di altezza, dal pomeriggio/sera i fenomeni si concentreranno maggiormente sulle regioni centro meridionali del lato tirrenico.

Sul medio Adriatico, al mattino ancora qualche schiarita ma con stratificazioni in aumento nel corso della giornata, dal pomeriggio ed in serata prime precipitazioni in sconfinamento dall'aquilano alle zone orientali, fenomeni che si accentueranno successivamente fra la notte e mattinata di sabato.

Le temperature sulle nostre zone sono previste in lieve aumento nei valori minimi, mentre i valori massimi in leggero calo rispetto ai valori odierni.

La ventilazione risulterà fra il moderato o forte da SW, non si escludono locali raffiche di Garbino.

Per stasera è tutto nel salutarvi, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti sulle condizioni del tempo.