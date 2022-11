NUOVO OSPEDALE / LA SOPRINTENDENZA E LE OPPOSIZIONI CHIEDONO SAGGI ARCHEOLOGICI SULLE VILLE ROMANE SCOPERTE A PIANO D’ACCIO

È già un “caso” la scoperta delle due ville romane a Piano d’Accio, nell’area che dovrebbe essere occupata dal nuovo ospedale. La scoperta dell’ingegner Domenico Di Baldassarre, infatti, sarà oggetto di un’azione delle opposizioni consiliari, che chiederanno al Comune di muoversi perché venga accertata, oltre a quella delle due ville, anche quella di eventuali altre costruzioni di epoca romana. La Soprintendenza, dal canto suo, dopo un primo preliminare sopralluogo, nel quale sarebbe emersa la possibilità della presenza di un villaggio dell’età del ferro, nella stessa area, avrebbe intenzione di chiedere alla Asl di procedere al più presto con uno studio archeologico preliminare. Per legge, infatti, questi saggi archeologici andrebbero realizzati prima dell’avvio dei lavori, ma a cantiere già aperto e progettazione definita; in questo caso si chiederebbe invece uno studio da realizzare subito, prima ancora della stessa progettazione definitiva. In quell’area, del resto, anche in occasione della costruzione del nuovo Stadio, vennero alla luce testimonianze storiche antichissime, quali un forno protostorico