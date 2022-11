RICATTO A LUCI ROSSE A CHIODI E PEZZOPANE, CONDANNATO EDITORE ABRUZZESE

Volevano più di trentamila euro da Gianni Chiodi, minacciando di realizzare un film sulla sua relazione extraconiugale con la consigliera di parità Letizia Marinelli. E volevano soldi anche da Stefania Pezzopane, minacciando di diffondere sue foto falsificate e compromettenti, nelle quali la si vedeva in compagnia del fidanzato, Simone Colaiuta, e di personaggi legati alla malavita. Purtroppo, però, né l’ex presidente della Regione, né l’ex senatrice hanno ceduto al ricatto, preferendo rivolgersi alla Polizia. Sono passati otto da quei tentati ricatti, e finalmente la vicenda giudiziaria ha avuto un suo esito, con la sentenza del Tribunale dell’Aquila che ha condannato il 67enne pescarese Gianfranco Marrocchi (all’epoca editore del periodico TvPiù) ad un anno e otto mesi (pena sospesa). Assolti per non aver commesso il fatto, invece, Raimondo Onesta 47enne di Pratola Peligna e Marco Minnucci 36enne di Fermo. Deceduto nel frattempo il quarto imputato, Giovanni Volpe di Salerno.