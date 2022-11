LA PIOGGIA NON FERMA LE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE

La pioggia non ha fermato la cerimonia per la commemorazione del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Ci si è ritrovati presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in viale Mazzini a Teramo, con lo schieramento dei rappresentanti militari, civili e del mondo del volontariato. Alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia e deposizione della corona d’alloro presso il monumento, questi i momenti che, ogni anno, caratterizzano la Giornata dedicata all'Unità nazionale e alle Forze Armate