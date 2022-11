PRATI DI TIVO, I PERSIA TEMPOREGGIANO, INTANTO ARRIVA LA CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DI FINORI MENTRE ...LA PROVINCIA TACE

I fratelli Persia di Tottea hanno deciso di temporeggiare. Hanno chiesto di analizzare lo stato degli impianti, prima di poter dire se possono subentrare a Marco Finori oppure no e capire se proseguire nella gara con il milione e seicentomila euro offerti lo scorso anno.

Di questo si è parlato nella pre riunione che si è svolta oggi tra i fratelli Persia e la Gst. L'assemblea della Gran Sasso Teramano si è poi riunita con all'ordine del giorno: la citazione per danni e il pignoramento presentati dal gestore Finori, che chiede di entrare in possesso di tutti gli impianti e i terreni previsti nella gara Si è parlato anche dell'ìstanza di pignoramento inoltrata dalla società che forniva l'energia elettrica, In pratica si sarebbe fatta una voltura con un debito già esistente. Al momento, inoltre, Finori ancora non riconsegna gli impianti alla Provincia e alla Gst, come da questi richiesto, ma sulla riconsegna ovviamente pendono gli effetti della citazione.

Le premesse per la riapertura per l'inverno non ci sono visti anche i costi delle bollette. Qualcuno pensava all'affidamento per sei mesi magari allo stesso Finori, ma alla luce dei fatti, sembra altamente improbabile, se non impossibile.

LEGGI QUI L'ATTO DI CITAZIONE DI FINORI ALLA PROVINCIA E GST