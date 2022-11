VIDEO / TRIONFA GIOCHI SENZA BARRIERE, TRA SPORT, SOLIDARIETÀ E DIVERTIMENTO

Finalmente… Giochi senza Barriere. Dopo tre rinvii estivi per pioggia, per la prima volta la manifestazione si tiene in autunno e al chiuso ed è anche la prima edizione dopo la pandemia. Al palasannicolo è festa dello sport e del sociale, trionfo della solidarietà vera. Sedici associazioni in campo perché la vita è un gioco di squadra, tra performance, canti, balli, giochi e tanto divertimento. Tanto pubblico sugli spalti del Palasannicoló, tra i presenti oltre al sindaco e all’assessore Ilaria De Sanctis, anche sua Eccellenza il Vescovo, il presidente del CSI Angelo De Marcellis, la dellegatq del Comitato Italiano Paralimpico Michela Core, il presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura e l’assessore regionale Pietro Quaresimale.

ASCOLTA DI BONAVENTURA (CSV) E CORE (CIP)