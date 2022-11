CHE TEMPO FA?/ FINE SETTIMANA FORTEMENTE INSTABILE CON PIOGGE E NEVICATE SULL'APPENNINO CENTRALE MA TORNA IL BEL TEMPO

FINE SETTIMANA FORTEMENTE INSTABILE, CON PIOGGE E NEVICATE SULL' APPENNINO CENTRALE SOPRA I 1700/1800 MT. DI QUOTA, SENSIBILE DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE E VENTI MODERATI ORIENTALI.

DA INIZIO SETTIMANA, NUOVA ESPANSIONE DI UN CAMPO DI ALTA PRESSIONE CHE DETERMINERÀ IL RITORNO DEL BEL TEMPO CON FOSCHIE E BANCHI DI NEBBIA E CLIMA MITE PER BUONA PARTE DELLA SETTIMANA

Buongiorno a tutti cari amici, la giornata di oggi e la mattinata di domani sulle zone adriatiche trascorreranno sotto l'influenza della saccatura ciclonica artica/marittima che determinerà una moderata/forte instabilità atmosferica in particolar modo sulle regioni centro meridionali del paese con buoni accumoli pluviometrici sulla Campania e Abruzzo centro/meridionale e Molise, come si può osservare dalla "1°e 2°mappa allegata", inoltre tornerà a cadere abbondantemente anche la neve sull'appennino centrale a quote intorno ai 1700/1800 mt. di altezza.

La colonnina di mercurio è prevista in generale forte flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi, sul medio Adriatico in pianura avremo termiche comprese 8/9°C di minima, mentre le massime si porteranno sui 12/13°C, la ventilazione sarà moderata orientale.

Dal pomeriggio di domenica ed in modo più significativo dall'inizio della nuova settimana è previsto un nuovo rinforzo del campo di alta pressione su tutta la nostra penisola, causato da un nuovo affondo polare in discesa nel medio Atlantico "3°mappa allegata", ciò determinerà nuova stabilità atmosferica su tutta la penisola con la formazione di nebbie e foschie in banchi di notte e clima mite durante le ore centrali del giorno, questo tipo di tempo dovrebbe perdurare per buona parte della prossima settimana, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti per scoprire assieme come evolverà la situazione meteorologica successiva, non mi resta che augurarvi un buono fine settimana a tutti.

Tendenza a cura di Fabrizio Di Sabatino

Tecnico Meteorologo