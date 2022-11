LA POLIZIA CONTROLLA I LOCALI IN VIA CAPUANI E I TAVOLI IN MEZZO ALLA STRADA, I RESIDENTI SODISFATTI RINGRAZIANO QUESTORE E PREFETTO

Controlli soft e mirati, quelli del venerdi notte, in centro a Teramo, ad opera delle forze dell'ordine. Alcuni locali di via Capuani sono stati visitati dopo la mezzanotte dalla Polizia e da agenti in borghese che hanno controllato dentro e fuori i locali: tavoli e dislocazioni degli stessi all'esterno dei locali. Grande la soddisfazione dei residenti che dopo gli stringenti controlli voluti dal Questore e dal Prefetto sulla musica alta in centro (che ieri notte non c'era) riescono adesso a dormire di più rispetto ai mesi estivi.

Ieri notte la Polizia ha controllato esercizi su via Capuani come Contempo e l'Olmo ma si sono fatti notare anche in altre zone e bar. Un servizio questo, ripetiamo, molto apprezzato dai residenti che vivono il centro. Non molto apprezzato invece la dislocazione dei tavoli alla "selvaggia" su via Capuani anche se qualcuno come "l'Assenzio" ha iniziato a ritirare le redini dell'espansione di tavoli e sedie in mezzo alla strada che rendeva difficile il transito alle macchine. Non fa ancora la stessa scelta L'Olmo che continua a tenere i tavoli in mezzo alla via mentre si attende che il Comune di Teramo, ufficio commercio, assessore Filipponi con Verna diano ordine ad una via senza senso: via Capuani appunto. Non bastano le luminarie con le frasi delle canzoni di Ivan Graziani (che saranno riappesi per il terzo anno) a dare un senso ad una strada che tra cantieri, tavoli e sedie in mezzo all macchine danno solo il senso di una mancata scelta strategica politica ed amministrativa.