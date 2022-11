VIDEO-FOTO/ LA MOVIDA TERAMANA SI SPOSTA ALL'HEAVEN THE CLUB, CINQUEMILA PERSONE PER LA FESTA DI HALLOWEEN

La movida teramana in vista dell'inverno si è spostata all'Heaven a Villa Pavone. Grande successo, per la notte di Halloween per il noto locale che ha riaperto i battenti dopo una chiusura durata anni (Covid compreso).

Ambienti rinnovati e musica all'altezza della situazione hanno accolto, il 31 ottobre, giorno della riapertura, cinquemila persone che hanno "invaso" gli spazi del locale all'insegna del divertimento assoluto. Tutto questo aspettando l'evento del 12 novembre: "BIG OPENING...BOM BON", dalle 23,30 e la possibilità di potersi spostare in massima sicurezza prenotando il bus navetta.

QUI IL VIDEO DELLA SERATA