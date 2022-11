CONTROLLI ALLA MOVIDA TERAMANA, IL NAS SCOPRE UN RISTORANTE ED UN BAR DEL CENTRO SPORCHI E SENZA AUTORIZZAZIONI

Durante i controlli di ieri sera, in centro storico, a Teramo, i carabinieri del Nas di Pescara con l'ausilio della Asl teramana hanno rilevato nei confronti di un bar e di un ristorante del centro città, irregolarità igienico-sanitari. In particolare i carabinieri hanno rilevato all'interno dei locali, sporcizia e attività che andavano oltre quelle autorizzate. I militari hanno inoltrato alla Asl il rapporto per assumere i provvedimenti conseguenti dei quali si conoscerà l'esito nei prossimi giorni.