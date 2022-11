DUE UBRIACHI ALLA GUIDA SCOPERTI DURANTE I CONTROLLI DEL FINE SETTIMANA

I Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova, in occasione del fine settimana hanno intensificato i controlli del territorio con lo scopo di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare attenzione per quelli contro il patrimonio. Controllato in particolare il litorale teramano da Martinsicuro a Silvi Marina e ponendo particolare attenzione alle zone industriali e produttive. Sono state inoltre presidiate le principali arterie stradali del territorio; vigilati gli obiettivi sensibili quali banche, uffici postali, gioiellerie etc; ispezionati gli esercizi pubblici; verificata la corretta esecuzione delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione. Nel corso delle attività una persona è stata arrestata e cinque sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale due soggetti venivano trovati alla guida dei propri mezzi con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Durante il servizio sono stati controllati 9 esercizi pubblici e 20 persone sottoposte a misure restrittive presso le rispettive abitazioni