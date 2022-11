TERAMANI “PERDUTI”, LUZII CONFERMA: “DA QUANDO C’È D’ALBERTO SE NE SONO ANDATI IN 2788”

Sulla querelle dei teramani che hanno lasciato Teramo, I Cittadini in Comune, tramite il consigliere Luzii, controreplicano, smentendo l'amministrazione: "il Comune di Teramo registra un crollo di circa -3.000 residenti dal dicembre 2018 (anno di elezione del sindaco in carica) al dicembre 2022 (ultimo anno pieno del mandato quinquennale del sindaco in carica). Dal 2007 al 2018 i residenti del Comune di Teramo sono rimasti sostanzialmente sullo stesso livello, nonostante la gravissima crisi economico-finanziaria internazionale del 2008-2011.Nel quadriennio 2019-2022 si è verificato un crollo degli abitanti, mai registrato prima nella storia di Teramo, pari a 2.788 residenti in meno dal gennaio 2019 al luglio 2022 (ultimo dato ISTAT disponibile), pari ad una riduzione del 5,12% della popolazione teramana. Nessuno può ragionevolmente sostenere che sia una problematica generale, se è vero come è vero che aumentano – o comunque rimangono stabili – i residenti sia dei Comuni costieri più grandi (Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, ecc.) e sia dell’unico Comune Capoluogo montano abruzzese, cioè L’Aquila. Per una oggettiva comparazione con tutti i quattro Comuni Capoluogo di Provincia abruzzesi, si segnala che nel quadriennio 2019-2022 il Comune di L’Aquila ha perso -228 (pari al -0,33%), il Comune di Chieti ha perso -1.990 (pari al -4,10%) e il Comune di Pescara ha perso -1.259 pari al -1,05%."