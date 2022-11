E' ARRIVATA LA NEVE SUL GRAN SASSO

“Ecco come si presenta il Gran Sasso d’Italia, visto dalla webcam della Madonnina 2007 m slm (Prati di Tivo) attualmente al Rifugio Franchetti 2433 m – Gran Sasso d’Italia la stazione meteo indica una temperatura di – 3.3° C in ulteriore diminuzione”. Situazione molto simile dall'altra parte del Grasso Sasso, zona aquilana come testimoniano le foto che qui riportiamo.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Instabilità ancora presente al mattino sulle centrali adriatiche, ma in rapido miglioramento, precipitazioni per quasi tutto il giorno al sud. Bello su tutto il nord, Toscana e Lazio. Da lunedi torna la "novembrata"con temperature in aumento.