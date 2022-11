UNITE / IN ARRIVO 65 STUDENTI DA AREE "CALDE" DEL PIANETA, MENTRE SONO UNA DECINA GLI AFGHANI CHE HANNO LASCIATO ISOLA

Anche se sono una decina, tra i quaranta arrivati qualche mese fa, gli afghani che hanno abbandonato il centro di Isola del Gran Sasso, l’Università di Teramo ha deciso di ripetere l’iniziativa, anzi: di rilanciarla aprendosi anche all’arrivo di studenti da altre nazioni in guerra. Saranno, infatti, quest’anno 65 gli iscritti che verranno da aree difficili del Pianeta, grazie all’attività condotta dal Rettore Dino Mastrocola.Come si diceva, tra quelli del primo arrivo si contano una decina di defezioni: tre perché indagati per sequestro di persona, nell’ambito dell’inchiesta relativa al tentativo di costringere una ragazza a raggiungere la famiglia all’estero per un matrimonio combinato, altri invece perché probabilmente col visto studentesco hanno raggiunto la Germania. Quelli rimasti stanno sostenendo gli esami, anche perché è questo il requisito fondamentale per il mantenimento della borsa di studio Adsu che gli consente di restare in Italia.