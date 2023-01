PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI GIOVEDI 5 GENNAIO, LA PRESSIONE ATMOSFERICA E' IN DIMINUZIONE

Buona serata a tutti cari amici, l'alta pressione atmosferica inizierà a diminuire seppur in maniera molto lenta sul nostro paese, anche se la prima perturbazione Atlantica dell'anno farà avvertire i maggiori effetti sulle regioni centro/settentrionali a partire da domenica prossima, favorendo il ritorno delle piogge anche moderate al Nord e regioni centrali tirreniche e il ritorno delle neve sui rilievi alpini e su quelli appenninici, in dettaglio quindi ultimi giorni in compagnia dell' alta pressione che ha caratterizzato tutto il tempo delle festività natalizie.

Giovedì 5, altra giornata con tempo stabile e soleggiato con passaggio di qualche stratificazione alta e le solite nebbie fitte o in banchi in sviluppo lungo la fascia litoranea e pianeggiante della regione.

Le temperature saranno stazionarie i valori minimi saranno compresi fra i 7/8°C del medio Adriatico ed i 2/5°C del resto della regione, i termometri diurni saranno compresi fra i 13/14°C dei litorali, mentre fra gli 9/12° C del resto del territorio abruzzese, il vento spirerà debole meridionale.

Per stasera è tutto vi do appuntamento a domani per le previsioni di venerdì 6 gennaio.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO