TORNA IL PRESEPE VIVENTE DI MIANO (6 GENNAIO ORE 18) TRA CORNAMUSE ED UNA CAPANNA FATTA A MANO

Il 6 gennaio alle ore 18 nel borgo di Miano si svolgerà la tredicesima edizione del "Presepe vivente nel borgo" dopo lo stop per la pandemia. Durante la manifestazione saranno coinvolte circa 100 comparse che, indossando i vestiti interamente realizzati dalle sane del paese, andranno ad animare le scene salienti nella rievocazione della natività di Gesù Cristo. l visitatori saranno totalmente immersi nell'atmosfera del presepe itinerante caratterizzato dalla continuità delle scene e dall'accuratezza dei particolari. Con l'inizio nella splendida Via del Castello, di fronte alla maestosità del Gran Sasso, con le 150 citronelle accese che segnano il percorso, inizia la rappresentazione del presepe. L'annunciazione, come prima scena, ci introduce al vero senso religioso dell'annuncio della nascita di Gesù. Le fiaccole, la paglia che ricopre tutto il percorso, le musiche sacre diffuse dall'irnpianto di filodiffusione creano l'atmosfera della vera Betlemme. Le fiammelle dei fuochi raccolte intorno alle pietre fanno il resto. A seguire il mercato con tutte le mercanzie, spezie, frutta, cesti, ceramiche e poi i vari mestieri: le ricamatrici, il fornaio, il falegname, il fabbro, lo scultore sistemati all'interno dei fondaci. Arriviamo al belvedere dove viene allestita la locanda e a seguire la reggia di Erode tra tende rosse, cuscini e odalische che ballano. La scena dei sacerdoti e poi a seguire i pastori ci portano davanti alla natività. Nella capanna realizzata con tronchi, rami, palme, ballette di paglia e una mangiatoia realizzata a mano, dove dimorano il bue, l'asinello, San Giuseppe, la Madonna e il Bambino. Accompagneranno la contemplazione del bambino, le note delle cornamuse e i canti del coro.