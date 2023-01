DA DOMANI SCATTANO I SALDI IN ABRUZZO, ATTENZIONE ALLE "TRUFFE"

Saldi invernali al via da domani, 5 gennaio, anche in Abruzzo. I saldi dureranno 60 giorni. La Confcommercio in una nota ricorda che "i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Sono inoltre raddoppiate le multe dell’Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette".

L'Adoc Abruzzo stila il decalogo anti-truffa. Dieci punti con una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri. Tra i consigli c’è quello di rivolgersi a negozi di fiducia "dove è possibile acquistare prodotti già visti in vendita"