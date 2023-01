FOTO/RIAPERTO PONTE SAN GABRIELE, TORNA TUTTO COME PRIMA

Riaperto in serata Ponte San Gabriele. L'assessore Cavallari ha infatti appena reso noto che, ultimati i lavori, il Comune sta provvedendo alla riapertura del ponte, fondamentale per lo scorrimento della circolazione in città. Il ponte (come anticipato da certastampa ieri) riapre senza limitazioni all'esito delle verifiche condotte dai tecnici dell'Anas. La "crepa" che ha attraversato tutta la strada era stata provocata dalla mancanza di un "giunto", perche il cronoprogramma dei lavori prevedeva che sarebbero stati montati in seguito. Tutto questo "spettacolo" si poteva sicuramente evitare. Si poteva evitare le passerelle pre elettorali che oramai fanno davvero ridere, si poteva invece controllare meglio e di più...come giustamente ha scritto l'Anas bastonando il Comune di Teramo.