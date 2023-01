TERAMO/ IL SINDACO FA VISITA ALLA CENTENARIA FRANCESCA AMATO

Questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto ha portato i saluti e gli auguri della città alla centenaria Francesca Amato.

La signora Francesca, che ha ricevuto una targa a nome dell’Amministrazione, ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia. Casalinga, ha avuto tre figli: Gianni, Albertina e Piero.

Vedova di Giuseppe Angelozzi, paracadutista della “Nembo”, nella sua vita non ha mai fatto mancare il suo aiuto e il suo sostegno a familiari e amici, che raccontano come da ragazza avesse sognato proprio di sposare “un uomo che scendeva dal cielo con un ombrello”.

Nonna di 6 nipoti, Francesca, Eleonora, Fabrizio, Gabriella, Claudia e Giulia, di un pronipote, Filippo e di una seconda pronipote, Emma, in arrivo, oggi ha festeggiato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari.