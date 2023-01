DRAMMA DELLA SOLITUDINE: MORTO DA QUINDICI GIORNI SCOPERTO PERCHE' I VICINI NON L'AVEVANO PIU' INCONTRATO

E’ una storia di solitudine e silenzio, quella che segna la conclusione della vita di un 86enne di Giulianova, pensionato da tanti anni, che viveva da solo in un appartamento di via Adige. Era morto da almeno quindici giorni, quando questa mattina i Vigili del Fuoco sono entrati in casa, dopo la chiamata dei Carabinieri, che avevano a loro volta raccolto la segnalazione dei vicini di casa dell’uomo, che non lo vedevano da almeno due settimane. Era solo, non aveva parenti, se non uno a Napoli, che è stato rintracciato, e che evidentemente non aveva alcun rapporto con il pensionato, visto che probabilmente non l’ha cercato neanche per gli auguri di Natale.