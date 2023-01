CINQUE BEFANE SI PARACADUTERANNO DOMANI SULLA CASA ILLUMINATA DI ROSETO

Cinque befane… scenderanno domani dal cielo sulla casa illuminata di Roseto. Scenderanno “letteralmente”, paracadutandosi. Sono cinque i paracadutisti esperti infatti, che, per celebrare degnamente e in maniera indimenticabile l'Epifania, domani, alle 14, si lanceranno nei cieli rosetani per atterrare davanti alla casa più luminosa, che la famiglia D’Eugenio accende ogni anno, per la gioia di tutta la popolazione. Cariche di caramelle, le cinque befane porteranno felicità ai bambini, idealmente chiudendo queste feste e affidando all'emozione l'appuntamento per il prossimo ...luminosissimo Natale.