TROVATO SENZA VITA IN CASA IN PIENO CENTRO A TERAMO

A poche ore dal ritrovamento dell’anziano pensionato di Giulianova, anche a Teramo la cronaca registra un caso simile. Anche qui, su segnalazione dei vicini di casa, che hanno avvertito i nipoti, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, che viveva da solo in un appartamento della centralissima via Duca d’Aosta. Anche in questo caso, sono stati i Vigili del Fuoco i primi ad entrare, seguiti poi dagli uomini del 118 e dai Carabinieri. Si tratta del 69enne Giuseppe Ricci. Stando ai primi rilievi, sarebbe morto da diversi giorni. Nella foto di Maurizio Di Biagio è possibile capire chi era Giuseppe Ricci...girava spesso e volentieri per la città su una bici. In molti lo aveva definito come un soggetto particolare. Sembra sia morto per un infarto.