LE PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI VENERDÌ 6 GENNAIO 2023, CONTINUA IL BEL TEMPO

L'Epifania tutte le feste si porta via, dal punto di vista meteorologico ricorderemo a lungo le festività natalizie di quest'anno particolarmente distinte dal clima mite e dalla mancanza assoluta di neve sui nostri monti a causa dell'alta pressione africana che ha stazionato sul mediterraneo per tutto il periodo delle festività e determinando così un tipo di clima poco consono alla stagione in essere.

Da un analisi sinottica attuale, finalmente qualcosa si inizia a muovere dopo questa lunga fase di stasi, nulla di significativo intendiamoci, ma almeno speriamo che sia un punto di partenza per riappropriarci tutti di qualche scampolo invernale almeno in quota fondamentali per gli sport sulla neve e per gli operatori del settore montano.

La giornata del 6 gennaio sulla nostra regione vedrà ancora le stesse caratteristiche dei giorni precedenti, con cieli per lo più sereni o al massimo poco nuvolosi e le nebbie fitte a farla da padrone in special modo nelle ore notturne su buona parte del territorio pianeggiante e costiero.

Le temperature sono previste stazionarie sui valori odierni ed il vento spirerà debole meridionale.

Nell'augurarvi a tutti una buona Epifania vi do appuntamento a domani per le previsioni di sabato 7 gennaio.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO