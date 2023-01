LA ROTONDA È TROPPO PICCOLA: TIR “SPECIALE” PASSA CONTROSENSO

Quella delle rotonde è una scelta che sta diventando contagiosa, sempre più amministrazioni comunali puntano su rotonde, rotatorie e rondó per fluidificare il traffico, eliminando i semafori. Se ne fanno ovunque, anche dove sarebbe meglio evitarle, perché le dimensioni non lo consentono. Quella che raccontiamo oggi è una storia di Tortoreto, dove la nuova rotonda sulla statale 16 oggi è diventata teatro di un curioso passaggio, quando un grosso tir, dedicato al trasporto speciale di enormi piloni di cemento per le autostrade, si è bloccato sulla rotonda, non riuscendo a girare. Alla fine, è stato necessario intervenire bloccando la strada e facendo passare il tir “dritto” ovvero tagliando la rotonda controsenso