VIDEO / SORPRESA: LA "CHITARRA CON LE PALLOTTE" TERAMANA DIVENTA PROVA DI MASTERCHEF

Splendida e inattesa vetrina per la cucina teramana, questa sera, nel corso della puntata di Masterchef quando, quale seconda prova, lo chef Davide Scabin, due stelle Michelin, ospite a sorpresa per la gara tra gli aspiranti chef, ha svelato il piatto oggetto della sfida: la “chitarra con le pallotte”. Sì, proprio così, con la citazione delle “pallotte” il lingua propria del piatto,. aggiungendo che si tratta di un piatto poi divenuto famoso nel mondo “spaghetti with meatballs”, ma solo perché gli emigranti abruzzesi hanno portato in America la “Chitarra teramana”.

Anche se quello mostrato in onda non era esattamente un piatto "teramano" va detto che il "lancio" pubblicitario è stato considerevole. Un grande e imprevisto tributo per il piatto iconico della nostra tradizione, sul quale poi sono stati costretti a confrontarsi i concorrenti, con esiti vari: c’è stato chi ha completamente sbagliato il taglio della pasta, chi ha esagerato col sugo e chi, invece, ha preparato un piatto pressoché perfetto (anche dal punto di vista della riconoscibilità teramana), anche seguendo le indicazioni di Scabin, che voleva che le “pallotte” fossero realizzate con tre carni, tre erbe e tre formaggi diversi. Pallotte, va detto, troppo grandi per chi conosce la purezza gastronomica delle pallottine, ma questa "ribalta" televisiva resta comunque un grande spunto, sul quale lavorare.

Fin qui la cronaca, adesso uno spunto di riflessione: il Comune di Teramo ha speso, quest'estate, 73 mila euro per contribuire al 50% dei costi organizzativi de Le Virtù estive, una manifestazione che è stata un clamoroso insuccesso e che, di certo, ha prodotto una visibilità per la cucina teramana migliaia, anzi milioni di volte inferiore a quella offerta da dieci minuti (gratuiti) su Masterchef. Prendiamo la balla al balzo, sfruttiamo l'occasione, spieghiamo a tutto il mondo che mangia "spaghetti with meatballs" che tutto è cominciato qui. Coinvolgendo Scabin, magari...