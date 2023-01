NUOVA ONDATA DI FURTI, SVALIGIATE TRE CASE: A NEPEZZANO, VILLA PAVONE E CONA...LA PROTESTA SUI SOCIAL

Torna l'incubo furti che per la verità non si è mai spento a Teramo. Ladri in azione nella frazione di Nepezzano, dove sono riusciti a mettere a segno un colpo in un appartamento al primo piano. Furti anche in una casa della Cona mentre a Villa Pavone ci hanno provato ma non ci sono riusciti dopo aver forzato una finestra. Complessivamente tra soldi e oro hanno portato via circa duemila euro, quello che hanno trovato sparso qua e la nella casa di Nepezzano.

Alla Cona i ladri hanno cercato di aprire una piccola cassaforte a muro ma non ci sono riusciti forse perché messi in fuga da qualche rumore sospetto e sono scappati portando via alcuni oggetti d'argento esposti su un mobile. A Villa Pavone sono entrati in un appartamento che si trova al primo piano di un palazzo passando da una finestra. Hanno rovistato in armadi e cassetti e sono scappati senza portare via niente, probabilmente messi in fuga da qualcosa o qualcuno. La protesta è finita sui social. Nei giorni scorsi i sindaci di Castellalto e Castiglione Messer Raimondo hanno rivolto un appello al prefetto Massimo Zanni per chiedere interventi, dopo che anche in quei territori ci sono stati ondate di furti in casa.

A Villa Mosca, e diciamolo piano, si vive meglio ora, grazie all'installazione delle telecamere e alla forte protesta del dinamico comitato di quartiere della zona bassa: si è riusciti in un'impresa: il Comune ha dovuto cedere e sentitosi "assediato" dai cittadini che hanno sollevato la problematica (in un giorno furono messi a segno 4 furti) ed ottenuto il controllo elettronico di tutta la zona e di quelle dove è più facile fuggire una volta commesso il reato.