FOTO/ UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL DEGRADO DELLA CITTA' DI TERAMO, DI TEODORO: «I CITTADINI NON CREDONO ALLE PROMESSE DA PULCINELLA DEL SINDACO»

Una Mostra Fotografica intitolata "TERAMO INTERROTTA" per denunciare con le foto la Teramo degradata che viviamo ogni giorno nell'indifferenza dell'amministrazione comunale che pensa ai grandi progetti quando non è riuscita, a farne neppure uno. Forse uno o due che in cinque anni equivale a dire il nulla cosmico. La conferenza di questa mattina che si è svolta in Corso San Giorgio organizzata dal consigliere comunale Osvaldo Di Teodoro.

La Mostra fotografica nasce da un'idea proprio di Di Teodoro, con la partecipazione di tutto in Gruppo consiliare "Cittadini in Comune", e vuole rappresentare un invito ad una presa di coscienza - scevra da false rappresentazioni - sullo stato reale e concreto della città di Teramo.

Una città allo stremo, non curata e senza visione del presente per non parlare poi del futuro.

Dichiara Osvaldo Di Teodoro: "Denunciamo l'entità dell'abbandono della città che ha determinato il suo decadimento, compresa questa amministraione che non ha fatto altro che dispensare promesse da pulcinella come se i cittadini non fossero in grado di capire lo stato reale delle cose. Teramo da decenni ha i quartieri e le frazioni abbandonate e nessuno ha fatto nulla per dare loro un decoro.

Per fare una vera rigenerazione urbana devi avere una macchina amministrativa che funziona, mentre Teramo si è guadagnato il primato nazionle e forse internazionale per aver portato i dipendenti in tribunale, dal puntio di vista psicologico i dipendenti non sono soddisfatti e felici di lavorare. Lavorano male e allora come fai a fare una rigenerazione urbana in queste condizioni?".

La mostra che non è che una raccolta delle foto di Teramo di oggi in abbandono si trova in corso San Giorgio 113 e rimarrà aperta un paio d'ore al giorno in orario che verrà comunicato nei prossimi giorni.