A TERAMO E GIULIANOVA I CORSI DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Nell’ambito della campagna di comunicazione Inail 2023 contro gli infortuni domes􏰀ci, #Sen􏰀􏰀AlSicuro, si terranno a Teramo e Giulianova i corsi gratui􏰀, promossi da Inail e da Federcasalinghe, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e del Comune di Giulianova. Gli incontri forma􏰀vi avranno l’obie􏰁vo di aumentare la consapevolezza dei rischi infortunis􏰀ci presen􏰀 all’interno delle abitazioni e illustrare le misure più idonee per ridurli o eliminarli, oltre a far conoscere le prestazioni garan􏰀te dall’assicurazione obbligatoria ges􏰀ta dall’Inail. I corsi sono rivol􏰀, in modo speciale a casalinghe e casalinghi, tra 18 e 67anni, pensionate/i e studen􏰀 fuori sede.

“Siamo preoccupate per l’aumento degli inciden􏰀 in casa – dichiara la Presidente Federcasalinghe Abruzzo, Anna Fiorà Fra􏰂aroli - L’invito a partecipare ai corsi è rivolto a tu􏰁/e, ma in modo speciale a chi dedica la propria a􏰁vità alla cura del nucleo familiare”.

Date del corso

I corsi si svolgeranno a Teramo presso la Sala Polifunzionale in Via Comi, secondo il seguente calendario: 17 Gennaio ma􏰁na (ore 10.00-12.00) e pomeriggio (ore 15.00-17.00)

23 Gennaio ma􏰁na (ore 10.00-12.00)

25 Gennaio ma􏰁na (ore 10.00-12.00) e pomeriggio (ore 15.00-17.00)

E a Giulianova presso la Sala Buozzi in Piazza Buozzi, nelle seguen􏰀 giornate: 17 Gennaio pomeriggio (ore 15.00-17.00)

20 Gennaio ma􏰁na (ore 10.00-12.00) e pomeriggio (ore 15.00-17.00)

Programma del corso

La durata di ciascun modulo forma􏰀vo è di due ore e al termine sarà rilasciato un a􏰂estato di frequenza. Nelle due ore saranno approfondite due aree tema􏰀che: la prima è quella del rischio in ambito domes􏰀co, rispe􏰂o al quale sarà fornita una panoramica sul fenomeno infortunis􏰀co, sulle categorie più vulnerabili, sui principali pericoli e sulle misure di prevenzione e di intervento in caso di incidente, con un focus sulle sostanze chimiche, i farmaci e le sostanze velenose naturali presen􏰀 in casa, il rischio ele􏰂rico, il rischio da fiamme e calore, i rischi da movimentazione di carichi, l’uso corre􏰂o di ogge􏰁 e strumen􏰀 di lavoro, e il rischio biologico legato alla presenza di microrganismi, piante e animali.

La seconda area tema􏰀ca vedrà un approfondimento sulle prestazioni garan􏰀te agli assicura􏰀. In par􏰀colare verrà presentata l’assicurazione contro gli infortuni domes􏰀ci, obbligatoria per tu􏰂e le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in modo abituale ed esclusivo, a 􏰀tolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’a􏰁vità rivolta alla cura dei componen􏰀 della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, e servirà a chiarire come ci si assicura, quali rischi sono coper􏰀 e a quali prestazioni hanno diri􏰂o gli assicura􏰀 in caso di infortunio.

“Ricordo - dichiara la Presidente Fiorà Fra􏰂aroli - che l’assicurazione Inail è gratuita per le persone economicamente fragili. Infa􏰁 è esonerato dal pagamento del premio assicura􏰀vo contro gli infortuni in ambito domes􏰀co colui che ha un reddito al di so􏰂o di una determinata soglia. In tal caso la polizza è a carico dello Stato. Ci auguriamo di poter contribuire con queste a􏰁vità forma􏰀ve a diffondere sempre più la cultura della prevenzione dei rischi lega􏰀 al lavoro in casa e il valore sociale della tutela assicura􏰀va obbligatoria. E ringraziamo fin d’ora – conclude la Presidente - l’Amministrazione Provinciale di Teramo e il Comune di Giulianova per la collaborazione, in par􏰀colare per aver messo a disposizione le sale in cui si terranno i corsi, collaborazione che non è mai venuta a mancare anche per i preceden􏰀 even􏰀, come il recente Premio Donna Ci􏰂à di Teramo che ha vis􏰀 coinvol􏰀 Provincia e Comune di Teramo, e che ci auguriamo possa intensificarsi per le inizia􏰀ve future”.