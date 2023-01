VIDEO/ LA BEFANA REGALA AL GRAN SASSO UNA GIORNATA DA EMOZIONE

Giornata da emozione quella di oggi sul Gran Sasso. Ecco come si presentava la Madonnina ai Prati di Tivo nel video realizzato da Paolo De Luca guida di media montagna e maestro di sci, ma soprattutto cultore appassionato delle nostre vette.

"In questo video si vede, il prospetto laterale della protezione in legno - dcie De Luca - grazie agli addetti per lo stato di conservazione della protezione in legno qui alla Madonnina".

GUARDA QUI