CARCERE, UNA BEFANA TRA SOLIDARIETA' E DIRITTI CIVILI PENSANDO ALLE DONNE IRANIANE

Momento di riflessione, festoso certo, ma importante dal punto di vista anche del segnale di civiltà, quello della Befana che questa mattina è arrivata al Carcere di Castrogno a Teramo. Voluta e organizzata dal consigliere generale del Partito Radicale, Ariberto Grifoni, nell’ambito del “Capodanno in carcere”, che il Partito Radicale porta in tutta Italia, manifestazione ha visto una delegazione istituzionale recare visita alle detenute e ai detenuti ospiti della casa circondariale teramana. C’erano l’on. Giulio Cesare Sottanelli, deputato di Azione–Italia Viva; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Gianmarco Cifaldi, Garante regionale dei detenuti; Gabriella Antonacci, docente dell’Istituto “Alessandrini-Marino” e mediatrice culturale; Fari Alizadeh, italo-iraniana impiegata presso la Procura della Repubblica; Stefania D’Addario, Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati; Giovanni Timoteo, segretario generale della Cgil di Teramo. Un incontro, come si diceva, dall’alto valore simbolico, che ha visto anche rinnovare il comune impegno in difesa delle donne iraniane.

Sono stati consegnati pacchi di libri per i detenuti del carcere di Castrogno a Teramo.