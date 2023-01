TRA POCHE ORE QUALCUNO DI NOI AVRA' CINQUE MILIONI IN TASCA

E' il Lazio a guidare la classifica

dei biglietti venduti per la Lotteria Italia 2023, la cui

estrazione è in programma stasera durante la trasmissione di

Rai1 "I soliti ignoti". In tutta Italia i biglietti venduti sono

stati 6.013.665, di cui il 18% venduti nel Lazio (1.118.190) che

si conferma ancora una volta la regione considerata "più

fortunata" dai giocatori. Seguono la Lombardia con 959.400

biglietti e la Campania con 583.840. I tagliandi venduti online

ammontano a 101.445.

Di seguito le vendite regione per regione:

ABRUZZO 158.840

BASILICATA 35.280

CALABRIA 115.040

CAMPANIA 583.840

EMILIA ROMAGNA 540.750

FRIULI VENEZIA GIULIA 83.600

LAZIO 1.118.190

LIGURIA 142.260

LOMBARDIA 959.400

MARCHE 143.100

MOLISE 24.660

PIEMONTE 386.220

PUGLIA 250.400

SARDEGNA 75.440

SICILIA 304.600

TOSCANA 408.440

TRENTINO ALTO ADIGE 65.840

UMBRIA 120.120

VALLE D'AOSTA 15.080

VENETO 381.120

I premi di prima categoria sono cinque; il primo premio della prima categoria è pari a euro 5 milioni. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato solo dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.