VERSO IL PEGGIORAMENTO IL TEMPO DA DOMENICA IN ABRUZZO

Inizia a diminuire la pressione su tutta la penisola per l'arrivo della prima perturbazione atlantica del nuovo anno che dalla giornata di domenica farà sentire i suoi effetti sulle regioni centro/settentrionali del paese con piogge e nevicate sui rilievi alpini.

Sulla nostra regione ancora una giornata all'insegna del bel tempo anche se dalla seconda parte della giornata nuvolosità alta e stratiforme inizierà a coprire il cielo ad iniziare dalle zone tirreniche in estensione alle zone orientali adriatiche entro sera, foschie dense e banchi di nebbia ancora possibili in special modo durante la notte sulle zone litoranee e pianeggianti.

Le temperature rimarranno stazionarie sui valori odierni e la ventilazione risulterà debole meridionale.

Vi lascio una buona serata e vi do appuntamento a domani con i dettagli del peggioramento di domenica ed inizio settimana.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO