LA BEFANA DELLA CASA DEL POPOLO LASCIA CARBONE DAVANTI ALLA SEDE DELL'ATER

La Befana Popolare della Casa del Popolo di Teramo, dopo aver consegnato in 4 strutture del territorio i tantissimi doni raccolti in città, ha deciso di lasciare uno striscione e carbone davanti alla sede Ater di Teramo.

Di seguito la nota

ATER: QUEST’ANNO SIETE STATI I PIÙ CATTIVI. PER VOI SOLO CENERE E CARBONE!

Inerzia, secondo il vocabolario Treccani, significa condizione abituale di immobilità o inattività.

Collegare l'ente Ater alla parola “Inerzia” è quasi automatico.

Inerzia sulla ricostruzione post sisma.

Inerzia sulla costruzione di alloggi a canone sociale, ovvero case per i "poveri", si perché noi siamo i vecchi e nuovi poveri.

Inerzia sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi Ater.

Inerzia nel collaboratore con i comuni per far reperire alloggi per graduatoria generale.

Inerzia alle richieste dell’Osservatorio permanente sul diritto all’abitare nel fornire il numero di case popolari libere nel comune di Teramo.

Quest'anno il carbone la Befana Popolare lo consegna a voi, augurandosi che vi sentiate colpevoli dell'immobilismo sul diritto all’abitare