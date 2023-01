FOTO-VIDEO/ TORNA IL PRESEPE DI MIANO E TORNA IL SINDACO'ALBERTO A VESTIRE I PANNI DI SAN GIUSEPPE

Tredicesima edizione del "Presepe vivente nel borgo" a Miano. E torna anche il Sindaco D'Alberto per la seconda volta a vestire i panni di San Giuseppe nella capanna con Gesù e Maria. Gesù è stato impersonato dal piccolo Nicolo', figlio di Valentina Di Stefano e Giacomo De Paulis. Lo aveva fatto nel 2018. Coinvolte circa 100 comparse che hanno indossato i vestiti interamente realizzati dalle sarte del paese, e che hanno animato le scene nella rievocazione della natività di Gesù Cristo. Con l'inizio nella splendida Via del Castello, di fronte alla maestosità del Gran Sasso, con le 150 citronelle accese che segnano il percorso, è iniziata oggi pomeriggio la rappresentazione del presepe. Le fiaccole, la paglia che ha ricoperto tutto il percorso, le musiche sacre diffuse dall'irnpianto di filodiffusione hanno creato l'atmosfera della vera Betlemme. A seguire il mercato con tutte le mercanzie, spezie, frutta, cesti, ceramiche e poi i vari mestieri: le ricamatrici, il fornaio, il falegname, il fabbro, lo scultore sistemati all'interno dei fondaci. Al belvedere è stato allestita la locanda e a seguire la reggia di Erode tra tende rosse, cuscini e odalische che ballano. Nella capanna realizzata con tronchi, rami, palme, ballette di paglia e una mangiatoia realizzata a mano, dove dimorano il bue, l'asinello, San Giuseppe, la Madonna e il Bambino. Il tutto accompagnato dalle note delle cornamuse e i canti del coro. Presenti amministratori con famiglia e il Vescovo al quale sono stati esposti i tanti problemi che affronta il paese a causa del terremoto e non ancora risolti. Tantissima gente, si parla di migliaia di persone arrivate nel piccolo borgo, persone che vengono fatte entrare un po alla volta ed ogni ora per evitare assembramenti importanti.