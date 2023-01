FOTO/ TORNA LA FIERA DI SANT'AGNESE CHE CHIUDE IL RICCO CARTELLONE DI EVENTI NATALIZI DI PINETO

Terminerà domani, 8 gennaio 2023, il ricco cartellone di eventi natalizi caratterizzato da oltre 20 iniziative che hanno richiamato a Pineto un numeroso pubblico sia di residenti che di altre località. La conclusione è affidata all’attesa Fiera di Sant’Agnese, alla sua sedicesima edizione, organizzata dall’Associazione Pinetese Commercianti con vari partner e il patrocinio anche dell’Amministrazione Comunale di Pineto. Dalle 8 alle 21 in Viale D’Annunzio e in Piazza della Libertà ci saranno circa cento espositori qualificati con merce di ogni genere: prodotti tipici, gastronomia, dolciumi, abbigliamento e calzature con saldi, occasioni e curiosità. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 gennaio 2023. Domani, inoltre, sarà l’ultimo giorno per visitare l’apprezzata Mostra dei Presepi (al piano terra di Villa Filiani a cura dell’Associazione “Amici del Presepio”) e la Casa di Babbo Natale realizzata nel locale attiguo dalle componenti dell’associazione Le vie dell’Arte. Ultimo giorno anche per la pista di pattinaggio su ghiaccio “Pineto on ice”, allestita in via Milano grazie a Summersmile e Antares.

Torna dunque la Fiera di Sant'Agnese a Pineto centro con i suoi divieti e limitazioni del traffico. Le strade chiuse con divieto di transito e sosta con rimozione sono via D'Annunzio, nel tratto compreso tra via Leonardo Da Vinci (ex hotel Garden) e ponte sul Calvano e Piazza della Libertà dalle ore 7.00 alle ore 22.30. Il locale Comando di Polizia Municipale suggerisce di utilizzare per la sosta il grande parcheggio posto tra la SS 16 e via Roma. Il trasporto pubblico e le relative fermate del centro sono deviate sulla SS16. “Vi preghiamo di fare attenzione” spiega il comandante Giovanni Cichella “e di aiutarci a limitare disagi e rimozioni facendo girare il messaggio. Occhio dunque alla segnaletica e godetevi la festa* Insomma si chiude domani un Natale con i fiocchi per Pineto: tutte le iniziative hanno richiamato un numeroso pubblico (compresi gli eventi epici della Vigilia e del Capodanno). Ieri grande partecipazione per le iniziative dell’epifania: alle 16 in centinaia hanno atteso che scendessero le Befane da Villa Filiani. Ancora una volta un grande successo la manifestazione "E se arrivassero le Befane" organizzata dalle componenti dell’associazione Le Vie Dell'Arte. A seguire, nel Teatro Polifunzionale, c’è stato lo spettacolo teatrale "Mulan e il Drago" a cura del Teatro dei Colori, la compagnia che da 18 anni organizza a Pineto il Festival estivo "Fiabe al Parco". Sempre nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di Borgo Santa Maria, ci sono stati vari momenti organizzati dalla locale parrocchia: film, tombolata e gran finale con l'arrivo della Befana. A conclusione della giornata, l'arrivo a sorpresa al centro del paese dell'Apefana, la simpaticissima Befana DJ con la sua lunghissima scopa a bordo della sua Ape 50. Il carro è stato accuratamente allestito da Paolo Cellinese dopo il precedente successo della slitta di Babbo Natale con le renne. “Un plauso va a tutti gli organizzatori delle varie iniziative – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – ogni appuntamento ha superato le aspettative con un grande successo di pubblico. Merito dell’impegno profuso da parte di tutti, della serietà con la quale si è operato garantendo spettacoli qualitativamente alti in piena sicurezza, momenti di allegria e divertimento per i più giovani, iniziative per bambini, concerti e presentazioni di libri, il tutto per ritrovare il piacere dello stare insieme, della condivisione e della speranza. A tutti l’augurio di un 2023 più sereno con l’auspicio di lasciarci alle spalle definitivamente la pandemia, la guerra e la conseguente crisi economica”.

Mauro Di Concetto