ESPLODE BOMBOLA DI GAS, APPARTAMENTO DEVASTATO, 83ENNE SALVO PER MIRACOLO

E’ stata una fuga di gas a provocare l’esplosione del primo piano di un’abitazione a Sant’Omero. All’interno della casa c’era un 83enne: A.D.G. queste le iniziali, salvatosi miracolosamente e riportando diverse ustioni al volto. Ora è ricoverato all'ospedale di Sant'Omero ed è stato intubato,le sue condizioni sono serie. Tutta da chiarire la dinamica, ma sarebbe stata una bombola di gas a devastare il primo piano dell’abitazione in via Roma 32. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e i carabinieri. Sull'incidente domestico è stata aperta un'indagine dalla Procura per ricostruire la dinamica. L'uomo era stato già stato segnalato ai servizi sociali per le sue precarie condizioni di vita.