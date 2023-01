PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 8 GENNAIO, PIOGGE NELLE ZONE CENTRALI

Carissimi amici buon fine settimana a tutti, la giornata di domani vedrà l'ingresso sulla nostra penisola della prima perturbazione atlantica del nuovo anno che dispenserà piogge sulle regioni centro/settentrionali, oltre al ritorno della neve sui rilievi alpini e successivamente anche su quelli appenninici entro la giornata di martedì prossimo intorno ai 1000mt di quota.

La domenica inizierà poco nuvolosa sulla nostra regione, con le ultime nebbie in formazione durante la prossima notte nelle zone pianeggianti, da metà giornata nuvolosità il aumento a partire dall'Aquilano e zone della Marsica dove fra sera e notte successiva sono attese le prime precipitazioni, sul settore orientale del medio Adriatico al mattino poco nuvoloso con le nebbie che si presenteranno nella prossima notte sulle zone litoranee e pianeggianti, dal pomeriggio/sera aumento della nuvolosità ma con basso rischio di precipitazioni.

Le temperature minime saranno comprese fra i 7/8°C delle zone costiere ed i 1/4°C del resto del territorio regionale, i valori massimi si attesteranno fra i 13/14°C delle zone orientali ed i 7/10°C delle restanti aree.

La ventilazione al mattino risulterà debole, tendente a rinforzare fra sera e notte dove non si escludono locali raffiche di garbino.

Per stasera è tutto vi do appuntamento a domani con le previsioni di lunedì.



