FOTO / A14, DUE INCIDENTI IN CINQUE KM. SU UN'AUTO VIAGGIAVA UN BIMBO DI SOLI CINQUE MESI

Autostrada da bollino rosso e due incidenti stradali a distanza di meno di cinque chilometri entrambi in direzione nord, il primo all'altezza dello svincolo per Mosciano Sant'Angelo. Fortunatamente nessun ferito grave. Nell'incidente a ridosso dello svincolo per Teramo, in una delle auto rimaste coinvolte, c'era un neonato di appena cinque mesi insieme alla madre. Grazie a Dio il piccolo sta bene, ferite lievi per la signora e tantissimi spavento. È stata soccorsa e trasportata precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale Val Vibrata, invece, la donna incinta che si trovava nell'auto coinvolta nel secondo incidente avvenuto un pugno di km dopo. Altissimi i disagi per la viabilità in Autostrada. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118