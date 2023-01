PENNA SANT'ANDREA/ L'ARRIVO DELLA BEFANA CONCLUDE GLI EVENTI NATALIZI

L’arrivo della befana, a cura dello Speleo Club Teramo, ha concluso il calendario delle manifestazioni natalizie a Penna Sant’Andrea. Un calendario ricco di eventi che hanno consentito di trascorrere momenti di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini in questo periodo di festa. Il ringraziamento dell’Amministrazione, dichiara l’Assessore Ilenia Tullii, va a tutte le associazioni presenti sul territorio che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita degli eventi, in particolare alla Riserva naturale Castel Cerreto che, in collaborazione con la cooperativa Floema, ha creato laboratori a tema natalizio, all’associazione culturale Laccio d’Amore per l’accensione dell’albero di Natale e per le tombolate, alla Pro Loco di Val Vomano per la realizzazione del presepe e dell' evento XMAS in piazza IV Novembre, alla parrocchia e al suo coro per il concerto, alla protezione civile ANVVFC di Penna Sant’Andrea, per aver portato Babbo Natale nelle scuole e per la consueta e costante collaborazione, all’associazione Giovanni Paolo II per l’organizzazione della tombolata e agli zampognari per aver allietato il territorio con le loro melodie. Un ringraziamento va, conclude l’Assessore Tullii, al BIM per il contributo economico, fondamentale per la realizzazione degli eventi, ma soprattutto a tutti i cittadini che hanno partecipato con grande interesse, curiosità ed entusiasmo rendendo l’atmosfera natalizia magica.