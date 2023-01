VIDEO/ SCOPERTO IL BUSTO A GIUSEPPE VERDECCHIA, PERSONALITA' DEL '900 ABRUZZESE

Cerimonia dal grande valore emotivo, storico e simbolico, quella che si è svolta oggi a Casoli di Atri, dove è stato inaugurato il busto dedicato a “Giuseppe Verdecchia. Casolano di nascita e di cuore, Giuseppe Verdecchia è stata una delle personalità più importanti del ‘900 abruzzese. Veterinario di professione, riferimento primo di tutte le contrade atriana, fu per vocazione artista: pittore, poeta, scultore, ebanista, filosofo e anche politico impegnato, tanto da diventare primo Sindaco di Atri. In questa domenica a lui dedicata, non è mancato il ricordo di quella “rivolta casolana” che lo vide, capopopolo agguerrito, marciare sul Comune per difendere le terre e i sacrosanti diritti di una frazione che si sentiva marginalizzata. Un uomo d’altri tempi, che ha lasciato un segno nella storia e che, grazie all’interessamento del nipote, l’imprenditore Mario Verdecchia, è stato recentemente ricordato con un interessante convegno al Teatro di Atri, una bella mostra di opere e un prezioso catalogo, oltre che dalla ristampa di una sua opera filosofica. Il programma della cerimonia di domenica 8 gennaio prevede:

Particolarmente interessanti gli interventi del Sindaco Ferretti e quelli di: Antonio D'Amore e Elso Simone Serpentini con Concerto a cura della Schola Cantorum A.Pacini.





QUI UN MOMENTO DELLA CERIMONIA