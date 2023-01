PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI LUNEDÌ 9 GENNAIO, DOMANI PIOVE IN TUTTA LA REGIONE

Buona domenica carissimi amici, la prima depressione atlantica del nuovo anno si manifesterá anche sulla nostra regione dalle prime ore di lunedì 9 gennaio, ed entro la mattinata di domani giornata che risulterà particolarmente instabile, le precipitazioni interesseranno gran parte del territorio regionale, le nevicate sulle cime appenniniche dapprima oltre i 2000mt di quota, ma in rapida discesa entro notte successiva intorno ai 1000mt.

Le temperature sono previste in aumento sia nei valori minimi che in quelle massime, ma dalla dalla serata di lunedì e notte successiva moderata flessione.

I valori minimi saranno compresi fra 8/10°C del settore orientale ed i 3/7°C delle restanti aree, le temperature del giorno si attesteranno fra i 16/17°C del medio Adriatico ai 7/10° C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà moderata o forte di Libeccio, tendente a ruotare da tramontana entro sera/notte.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO