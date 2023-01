GIOVEDI' A TERAMO LA LECTIO MAGISTRALIS DI DARIO FABBRI SUL NUOVO ORDINE MONDIALE, PER LA SCUOLA DI LIBERALISMO DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI



E’ in programma per giovedì 12 gennaio, alle 17,30, nella Sala polifunzionale della provincia di Teramo, il nuovo incontro della Scuola di Liberalismo avviata a Teramo dalla Sede abruzzese della Fondazione Luigi Einaudi.

“DOMINO: quale nuovo ordine mondiale?” è il titolo della Lectio Magistralis di Dario Fabbri.

Dopo il crollo del muro di Berlino sembra ormai scontata la vittoria della liberal-democrazia. Il mondo, gli stati, le nazioni, i popoli, tutto è unidirezionale verso il modello liberale. Eppure oggi, 2022, noi occidentali ci ritroviamo circondati da problematiche geopolitiche emergenti sempre più preoccupanti, dall’Est Europa al Pacifico. L’equilibro globale sta cambiando. Quale sarà il nuovo assetto? Chi saranno i nuovi protagonisti? Chi i vincitori, chi i vinti? È fondamentale percorrere assieme una analisi profonda di questo enorme cambiamento in corso. Sono queste alcune delle domande alle quali Dario Fabbri offrirà una sua risposta nel corso dell’incontro, che sarà introdotto da Alfredo Grotta, responsabile della sede abruzzese della Fondazione Luigi Einaudi

Dario Fabbri è stato docente in geopolitica presso il master in relazioni internazionali (Micri) dell'università Iulm di Milano. Ha tenuto seminari di geopolitica mediorientale presso la Scuola di formazione del Dis (Dipartimento per le informazioni di Sicurezza, della Presidenza del Consiglio) e di narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino.

Ha tenuto seminari interni al board di Microsoft Usa, unico italiano invitato, sulle strategie delle principali potenze globali. Nel 2019 ha tenuto una lecture di geopolitica imperiale agli studenti dell'Oriel College di Oxford. In passato ha firmato commenti di geopolitica per Italy Daily, il supplemento italiano di The International Herald Tribune. Ha scritto anche per The Italian Tribune, il principale settimanale della comunità italo-statunitense. Ha scritto l'Atlante Storico Zanichelli per i licei e il Manuale di geopolitica per Gribaudo/Feltrinelli.

È autore per Rai Radio 3 delle serie Imperi – un podcast in cinque puntate per capire le grandi potenze – e della rubrica Nove Minuti – un podcast che ogni settimana analizza approfonditamente una notizia internazionale, per comprendere ciò che capita nel mondo, al di là delle ideologie e degli schieramenti. È autore per Chora Media della serie Stati di tensione, dedicata ai principali duelli globali.

Nel 2017 ha ricevuto dall'ambasciatore americano il premio Amerigo come miglior giornalista che si occupa di Stati Uniti (sezione periodici).

Nel febbraio del 2022, all'indomani dell’invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è divenuto un volto televisivo molto noto, presente quotidianamente nelle trasmissioni tv dell'emittente La7