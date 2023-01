MANCANO LE MEDICINE... ANCHE PERCHE' LE AZIENDE PREFERISCONO VENDERLI ALL'ESTERO PER INCASSARE DI PIU'



Quello della mancanza di farmaci (del quale abbiamo scritto giorni fa), è un problema che sta diventando paradossale. Per non dire preoccupante. Continuiamo a ricevere segnalzioni di nostri lettori, che chiedono notizie sul "caso". Un caso, che diventa stimolo di rabbia, se si risale ad una delle cause di quella mancanza, quella più “grave” da nostro punto di vista: l’esportazione all’estero dei farmaci italiani che in Europa vengono venduti a prezzi maggiori. Un fenomeno che consente anche ai Distributori di ingrassare i magri bilanci ( con l’aumento del Gasolio sono veramente in Crisi ) grazie ai ritorni dell’export. Lo dice, con grande evidenza.il presidente dell’Assofarm, Venanzio Gizzi, in una lettera al Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

«Rimane infine da valutare, con serenità ed equilibrio, il fattore riguardante l’esportazione verso Paesi ove il prezzo di alcuni farmaci è più alto rispetto a quello della vendita nel nostro Paese».

Quell’infine delle parole del presidente, richiama il resto di una lettera nella quale, sul caso dei farmaci, scrive al Ministro: «.. si sta verificando, sempre di più, la mancanza dei farmaci distribuiti dalle farmacie ed è davvero avvilente, per un operatore della salute qual è il farmacista, dare riscontro negativo ai pazienti, mortificandoli con l’impossibilità di fornire loro una importante varietà di medicinali. Le farmacie comunali, di cui mi onoro di presiedere la loro Organizzazione rappresentativa, ritengono non più sostenibile tale situazione ed appare evidente che il fenomeno dei farmaci mancanti è dovuto: in parte alla mancanza di materie prime per la produzione ed il confezionamento degli stessi da parte dell’industria, in parte ad una maggiore richiesta di alcuni farmaci per la cura dei contagi influenzali e del Covid-19. Le farmacie comunali non praticano tali operazioni e ritengono ingiusto, soprattutto per la popolazione, subirne eventuali conseguenze». Per non parlare del fenomeno delle farmacie autorizzate in maniera improvvida a fare i Grossisti, che rastrellano i farmaci in questione per inviarli agli esportatori.