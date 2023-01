PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MARTEDÌ 10 GENNAIO, TENDENZA A SCHIARITE

Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento serale delle previsioni del tempo per l'Abruzzo.

La giornata di martedì vedrà ancora una generale instabilità atmosferica sulla nostra regione con particolare interessamento delle aree orientali adriatiche.

Nella mattinata occasione per altre precipitazioni su tutto il territorio regionale, in particolar modo sul Teramano, Chietino e Pescarese, nevicate sui rilievi appenninici abruzzesi a quote prossime ai 900/1000mt di altezza.

Tendenza dal pomeriggio/sera ad attenuazione dei fenomeni ovunque, seguite da ampie schiarite.

La temperatura è prevista in moderata diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, le termiche della notte saranno comprese fra i 5/6° dei litorali adriatici ai -1/4° delle restanti zone, i valori diurni si attesteranno fra gli 8/9°C delle zone prossime alle coste, 1/5°C del resto del territorio regionale.

La ventilazione risulterà sostenuta dai quadranti orientali, per stasera ci fermiamo qui e vi do appuntamento a domani con le previsioni per mercoledì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO