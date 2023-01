BANDA DEL BUCO APRE UN VARCO NEL MURO E PORTA VIA 50 MILA EURO DA UNA TABACCHERIA

Svaligiata una tabaccheria di proprietà di Anthony Ianni che si trova in viale Orsini con un bottino, secondo una prima stima, che si attesterebbe intorno a 50mila euro tra contante, tabacchi, valori bollati e Gratta e Vinci.

Secondo i primi accertamenti, non forniti dai carabinieri come spesso accade su Giulianova, i ladri, si sarebbero introdotti all'interno del locale dopo aver ricavato un buco dal muro di cemento della gelateria adiacente chiusa ed evitando di essere ripresi dalle telecamere. Ad accorgersi del furto, la mattina seguente è stato il titolare quando ha aperto la tabaccheria, furto avvenuto in pieno centro e del quale nessuno si sarebbe accorto a conferma che la banda era esperta e sapeva come muoversi. Indgano i carabinieri.