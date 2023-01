AUTOSTRADA / CHIUSO DOMANI NOTTE IL TRATTO PINETO - PESCARA

Sull'autostrada A14, per consentire attività relative alla riconfigurazione del cantiere per la riqualifica delle barriere bordo ponte del viadotto "Marinelli", dalle ore 22:00 di DOMANI, mercoledì 11 gennaio alle 6:00 di giovedì 12 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, verso Pescara/Bari. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, percorrere la SS16 adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord.