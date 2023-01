CASTELLALTO / IL BILANCIO DELLE OPERE PUBBLICHE, TANTI CANTIERI APERTI E TANTI DA APRIRE

In particolare, tra le opere pubbliche in fase di realizzazione, spiccano: i lavori di adeguamento, con realizzazione di un manto in erba sintetica e di un nuovo spogliatoio, per l’impianto sportivo di Villa Torre (importo 912mila euro); la manutenzione straordinaria del campo di Calcio a 5 di Villa Zaccheo (50mila euro); la riqualificazione architettonica e urbanistica del Polifunzionale di Castelnuovo al Vomano; l’intervento contro il dissesto idrogeologico del costone di via Salaria a Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro per il Primo Lotto); manutenzione straordinaria dell’area scoperta della scuola secondaria di Castellalto (43mila euro); il completamento della nuova palestra di Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro); la chiusura definitiva della discarica di Colle Coccu (1,25 milioni di euro) e l’ampliamento dei cimiteri di Castellalto e di Castelnuovo.

INTERVENTI FUTURI. “Come detto – aggiunge Picone – come Amministrazione non ci siamo concentrati solo su quanto in cantiere, per cercare di accelerare il completamento delle opere in essere, ma abbiamo lavorato in prospettiva futura. Lo abbiamo fatto seguendo due direttrici: in primis favorendo l’iter per l’apertura di nuovi cantieri entro l’anno in corso e, in secondo luogo, richiedendo ulteriori finanziamenti”.

Questi gli interventi che partiranno nel corso del 2023: completamento della rete stradale in via Gioacchino Romani a Petriccione (370mila euro); messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico a Campogrande, Colle Traveduto e via Lecce (780mila euro); realizzazione del polo dell’Infanzia di Villa Torre (1,5 milioni di euro); intervento contro il dissesto idrogeologico del costone di via Salaria a Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro per il Secondo Lotto); completamento del belvedere di Castellalto (110mila euro); intervento di ristrutturazione e risanamento Via Della Fonte e riqualificazione della piazza a Castellalto (150 mila euro); demolizione e ricostruzione di edifici pubblici da destinare ad asilo nido a Villa Zaccheo (1,5 milioni di euro); installazione arredi per sport all’aperto a Petriccione (25 mila euro); adeguamento sismico dell’edificio della scuola dell’infanzia in Via Giovanni Paolo I a Castellalto (1.188.070 euro); demolizione e ricostruzione del Municipio sito a Castellalto (3,4 milioni di euro); ampliamento dell’edificio scolastico esistente finalizzato alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mensa a Petriccione (292mila euro).

FONDI RICHIESTI. Per quanto riguarda il fronte delle richieste di finanziamento, l’Assessorato guidato da Picone sta lavorando per ricevere fondi relativi ai seguenti interventi: messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Casemolino, Villa Zaccheo e Villa Torre (375mila euro); messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Campogrande (richiesta di 307mila euro per la progettazione di un intervento stimato in circa 5 milioni di euro); messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Castelbasso (richiesta di 236mila euro per la progettazione di un intervento stimato in circa 4 milioni di euro); realizzazione di un’area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan a Castelbasso (30mila euro); messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra di Castellalto (1,4 milioni di euro); ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra comunale di Petriccione (1,4 milioni di euro di cui 53mila già finanziati per la progettazione dell’intervento).